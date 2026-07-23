Прощание с актёром Дмитрием Поднозовым пройдёт 25 июля в театре «Особняк»

Дмитрий Поднозов — российский актёр театра и кино, основатель и бессменный художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». За свою карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах, включая такие известные проекты, как «Тайны следствия», «Мажор», «Литейный», «Убойная сила» и «Пророк. История Александра Пушкина». Актёр ушёл из жизни на 65-м году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.