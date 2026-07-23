В «Госуслуги» добавят новые функции: о чем речь

В правительстве РФ обсуждают стратегию развития «Госуслуг» до 2035 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Так, портал может стать универсальной платформой, объединяющей госуслуги, бытовые сервисы и коммуникационные функции.
Среди обсуждаемых идей — создание на базе «Госуслуг» полноценной соцсети. Планируется, что она будет содержать ленту публикаций и инструменты для создания сообществ по интересам и географическому признаку.
Кроме этого, в портал планируется внедрить семейные сервисы. В частности, обсуждается создание чатов для родственников, общего календаря и возможности подавать заявления на услуги для близких или от их имени.
Уточняется также, что «Госуслуги» могут стать единой площадкой для культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий.
Напомним, что с августа россиянам начнут приходить уведомления по налогам на «Госуслуги».