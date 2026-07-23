Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали в США после ЧМ: что известно

Задержание произошло на фоне проверки финансовых операций AFA. Как отмечается, в последнее время внимание следователей также привлек факт покупки бизнесменом Фарони и его супругой как минимум четырех объектов элитной недвижимости в Южной Флориде на общую сумму более 11 млн долларов.