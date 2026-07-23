Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали в США после ЧМ: что известно

После финального матча чемпионата мира в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР задержали президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа. Об этом информирует телеканал TN.
По данным источника, у президента AFA и других членов организации изъяли компьютеры и телефоны. Согласно судебным документам, Тапиа, казначей Пабло Товигино и бизнесмен Хавьер Фарони, имеющий связи с руководством AFA, должны 30 июля явиться в суд Южного округа Флориды для дачи показаний.
Задержание произошло на фоне проверки финансовых операций AFA. Как отмечается, в последнее время внимание следователей также привлек факт покупки бизнесменом Фарони и его супругой как минимум четырех объектов элитной недвижимости в Южной Флориде на общую сумму более 11 млн долларов.
Напомним, что в финале чемпионата мира по футболу Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0,