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Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали в США после ЧМ: что известно

ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины в аэропорту Нью-Йорка.

Источник: Комсомольская правда

После финального матча чемпионата мира в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР задержали президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа. Об этом информирует телеканал TN.

По данным источника, у президента AFA и других членов организации изъяли компьютеры и телефоны. Согласно судебным документам, Тапиа, казначей Пабло Товигино и бизнесмен Хавьер Фарони, имеющий связи с руководством AFA, должны 30 июля явиться в суд Южного округа Флориды для дачи показаний.

Задержание произошло на фоне проверки финансовых операций AFA. Как отмечается, в последнее время внимание следователей также привлек факт покупки бизнесменом Фарони и его супругой как минимум четырех объектов элитной недвижимости в Южной Флориде на общую сумму более 11 млн долларов.

Напомним, что в финале чемпионата мира по футболу Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0,

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