В ОП предложили ввести в школах курсы по этике и культуре речи

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения следует ввести в российских школах, поскольку эти навыки важны для формирования личности ребенка, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что вопросам этического и эстетического воспитания в школьной программе сегодня уделяется недостаточно внимания, несмотря на их важность для формирования личности ребенка.
«Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы», — заключил Гриб.