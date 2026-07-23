Названы регионы, где снизилось число совершивших преступления подростков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика и Ярославская область стали регионами, где наиболее снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в январе-июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Так, число подростков, совершивших преступления в указанных субъектах, снизилось более чем в 1,4 раза, следует из отчета Министерства внутренних дел России, которое есть в распоряжении ТАСС.
Число подростков, совершивших преступления в Магаданской области, уменьшилось более чем в 2 раза — с 15 до 7 человек, в Карачаево-Черкесской Республике — в 1,5 раза — с 33 до 22 человек, в Ярославской области — в 1,4 раза, с 91 до 65 человек.
Кроме того, в 1,5 раза число несовершеннолетних, совершивших преступления в указанный период, уменьшилось в Амурской области — с 119 до 88 человек, а также в 1,3 раза в Орловской — с 53 до 40 человек и Свердловской областях — с 439 до 342 человек.