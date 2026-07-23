Названы регионы, где снизилось число совершивших преступления подростков

Кроме того, в 1,5 раза число несовершеннолетних, совершивших преступления в указанный период, уменьшилось в Амурской области — с 119 до 88 человек, а также в 1,3 раза в Орловской — с 53 до 40 человек и Свердловской областях — с 439 до 342 человек.