Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7500 метров

Вулкан Шивелуч на Камчатке снова выбросил столб пепла. Это произошло 22 июля. Высота выброса составила 7500 метров, информирует Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».
Такие выбросы могут представлять опасность для воздушных полётов.
Облако пепла было видно из космоса, снимок сделал российский космонавт Олег Артемьев с борта МКС.
Напомним, утром 18 июля на вулкане Шивелуч произошел мощный выброс пепла. Его высота достигла 12 километров над уровнем моря. Природное явление зафиксировали с помощью спутниковых данных.
Также сообщалось, что красный код опасности присвоили Шивелучу после извержения на Камчатке 7 июля.
Тем временем на Сицилии произошло пробуждение Этны, самого высокого действующего вулкана Европы.