ФНС заблокировала счета покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье

В 2024 году Полина Лурье купила квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. После продажи певица заявила, что продать недвижимость и отдать деньги им ее убедили мошенники. Госпожа Долина оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались судебные споры. В декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности за Полиной Лурье. Несколько дней назад СМИ сообщали, что госпожа Лурье собирается эту квартиру продать, но ее адвокат эти сообщения опроверг.