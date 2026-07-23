Рособрнадзор сообщил о штатной работе сервиса «Поступи онлайн»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Суперсервис «Поступи онлайн» работает в штатном режиме, серьезных проблем или критических точек в его работе не зафиксировано. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о ходе приемной кампании 2026 года.
Он отметил, что главная миссия Рособрнадзора в текущей ситуации — обеспечивать бесперебойную работу сервиса.
«В этом году вызов для нас большой, и сейчас главное с этим справиться — это работа суперсервиса “Поступи онлайн”. И фактически в этом году вся работа переведена на федеральный уровень. Здесь главное, чтобы у нас не было каких-то сбоев, связанных с работой суперсервиса. У нас работают горячие линии, межведомственное взаимодействие идет, вопросы решаются оперативно, но сейчас каких-то серьезных проблем или критических точек не замечаем, работа идет», — сказал Музаев.
Он уточнил, что окончательные выводы будут сделаны ближе к 10 августа.