Рособрнадзор сообщил о штатной работе сервиса «Поступи онлайн»

«В этом году вызов для нас большой, и сейчас главное с этим справиться — это работа суперсервиса “Поступи онлайн”. И фактически в этом году вся работа переведена на федеральный уровень. Здесь главное, чтобы у нас не было каких-то сбоев, связанных с работой суперсервиса. У нас работают горячие линии, межведомственное взаимодействие идет, вопросы решаются оперативно, но сейчас каких-то серьезных проблем или критических точек не замечаем, работа идет», — сказал Музаев.