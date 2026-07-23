В посёлке Хор 89-летняя хабаровчанка скончалась при возгорании летней кухни

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако спасательные службы работали в штатном режиме: подразделения пожарной охраны выезжали на шесть техногенных пожаров, два из которых случились в жилом секторе. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Самое серьёзное возгорание произошло в районе имени Лазо, в посёлке Хор, на улице Ленина. Пожарные краевой противопожарной службы прибыли на вызов и обнаружили, что горит летняя кухня на территории частного домовладения. Огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. Спасателям потребовался час, чтобы полностью потушить пламя.
На месте пожара было найдено тело 89-летней женщины. К сожалению, она скончалась. Сейчас причины возгорания устанавливают сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России. Специалисты выясняют, могло ли возгорание произойти из-за неисправной проводки или неосторожного обращения с огнём.
На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен в восьми муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. Класс пожарной опасности в лесах по региону оценивается от первого до третьего.
За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Ещё два выезда были связаны с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ. Всего на маршрутах в регионе зарегистрировано 11 туристских групп, в которых находились 132 человека, включая 32 ребёнка.
В Хабаровске сегодня ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 6−11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +28 до +30 градусов. Спасатели напоминают жителям и гостям края о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнём в быту.
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