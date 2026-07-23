Пожар при мочеиспускании: Россияне массово жалуются на побочный эффект от любви к острому рамёну и васаби

Это происходит, потому что вещества, содержащиеся в васаби, хрене, горчице и перце — в частности, капсаицин — дают подобную симптоматику. Когда наш организм чувствует, что его что-то раздражает, он воспринимает это как угрозу ожога. Всё, что выше 43 градусов, для него уже ЧП и стресс. Когда тот же капсаицин раздражает рецептор, открываются ионные каналы, туда быстрее заходят кальций и натрий, вызывая возбуждение. Человек чувствует боль — это сигнал о том, что что-то не в порядке и нужно прекратить воздействие.