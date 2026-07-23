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УАЗ с водителем и собакой подняли со дна озера Вероника в ЕАО

22 июля в службу спасения поступило сообщение от очевидцев о происшествии на озере Вероника в селе Раздольном Биробиджанского района. Спасатели обследовали акваторию, обнаружили следы автомобиля, ведущие в воду, и личные вещи на берегу. Прибывшие из Хабаровска водолазы МЧС России провели обследование дна, определили положение машины и осуществили несколько спусков. УАЗ-буханка находился на глубине 5 метров.

22 июля в службу спасения поступило сообщение от очевидцев о происшествии на озере Вероника в селе Раздольном Биробиджанского района. Спасатели обследовали акваторию, обнаружили следы автомобиля, ведущие в воду, и личные вещи на берегу. Прибывшие из Хабаровска водолазы МЧС России провели обследование дна, определили положение машины и осуществили несколько спусков. УАЗ-буханка находился на глубине 5 метров. В салоне были обнаружены мужчина и собака. С помощью самосвала автомобиль отбуксировали на берег. Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

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