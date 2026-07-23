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В Красноярске 23 июля ожидаются дожди и до +26 градусов

23 июля в Красноярске прогнозируют тепло до 26 градусов и дожди.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июля, в Красноярске ожидается ухудшение погоды. По данным портала Gismeteo, в краевом центре будет облачно и небольшой дождь.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 23 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 23 июля: тепло и дожди.

Сегодня за окном будет до +26 градусов, облачно и небольшой дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду. Вечером без осадков.

Ночью столбики термометров покажут +19.

Ранее в МЧС по краю предупредили, что 23 и 24 июля в центральных и южных округах местами пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом.

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