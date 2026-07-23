АТОР ожидает более 1 млн турпоездок из России в Китай в 2026 году

Ранее она сообщила, что современные китайские туристы, приезжающие в РФ для отдыха, больше не испытывают потребности в путешествиях по местам, связанным с коммунистическими деятелями. Они заинтересованы в природных достопримечательностях, например, Карелии и Байкале. Ломидзе отметила, что типичный путешественник из КНР моложе, динамичнее и он стал требовательнее к качеству и безопасности, к тем услугам, которые ему обещают в туре. При этом она указала, что количество туристических поездок из Китая в РФ пока еще в 2 раза меньше, чем было до пандемии. По ее словам, сейчас число турпоездок превысило 1 млн, однако в 2019 году было 2,5 млн въездов.