АТОР ожидает более 1 млн турпоездок из России в Китай в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 1 млн туристических поездок ожидается из России в Китай по итогам 2026 года. При этом турпоток из КНР в РФ прогнозируется на уровне 1,5 млн, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
«Ожидается, что из России в Китай будет совершено более 1 млн поездок, а из Китая — 1,5 млн», — сказала собеседница агентства.
Ранее она сообщила, что современные китайские туристы, приезжающие в РФ для отдыха, больше не испытывают потребности в путешествиях по местам, связанным с коммунистическими деятелями. Они заинтересованы в природных достопримечательностях, например, Карелии и Байкале. Ломидзе отметила, что типичный путешественник из КНР моложе, динамичнее и он стал требовательнее к качеству и безопасности, к тем услугам, которые ему обещают в туре. При этом она указала, что количество туристических поездок из Китая в РФ пока еще в 2 раза меньше, чем было до пандемии. По ее словам, сейчас число турпоездок превысило 1 млн, однако в 2019 году было 2,5 млн въездов.
В числе локаций, вызывающих наибольший интерес у россиян в Китае — места съемок фильма «Аватар», а также города Гуанчжоу, Пекин, Шанхай и остров Хайнань. Ломидзе отметила, что КНР стала одним из направлений, куда переключилось внимание российских туристов в связи с кризисом на Ближнем Востоке. По словам исполнительного директора АТОР, особенно популярным Китай стал для туристов из Сибири и Дальнего Востока ввиду логистического удобства.