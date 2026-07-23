Более половины опрошенных россиян мечтают переехать после завершения карьеры

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Все больше россиян хотят сменить место жительства после завершения трудовой деятельности: если год назад о таком намерении сообщали 40% опрошенных, то теперь — 53%. Об этом говорится в исследовании «СберНПФ», партнера «Сберинвестиций», совместно с сервисом «Ремонт со СберУслугами» (материалы есть в распоряжении ТАСС).