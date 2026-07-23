Более половины опрошенных россиян мечтают переехать после завершения карьеры

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Все больше россиян хотят сменить место жительства после завершения трудовой деятельности: если год назад о таком намерении сообщали 40% опрошенных, то теперь — 53%. Об этом говорится в исследовании «СберНПФ», партнера «Сберинвестиций», совместно с сервисом «Ремонт со СберУслугами» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Отмечается, что 28% респондентов заявили о желании остаться на прежнем месте. При этом доля тех, кто вовсе не задумывается о переезде на пенсии, снизилась за год с 29% до 19%, говорится в исследовании.
Самым востребованным направлением остается Сочи: город удержал первую строчку рейтинга и набрал 15% голосов против 23% годом назад. Калининград с 12% поднялся с пятой позиции на вторую, а Анапа с 10% осталась в тройке. Санкт-Петербург и Краснодар набрали по 9%, при этом последний переместился с седьмой строчки на четвертую, подчеркнули аналитики.
При выборе нового места жительства россияне в первую очередь ориентируются на климат: этот фактор важен для 52% опрошенных. Размеренный ритм жизни привлекает 48%, благоустроенность территории — 45%, близость моря — 42%, возможности для отдыха и досуга — 35%. По 34% респондентов учитывают состояние инфраструктуры и цены на жильё, по 30% — природу и возможность продолжать работать на пенсии, 24% — государственные программы и субсидии, указано в исследовании.
Как россияне оплачивают переезд.
«Главными источниками финансирования [переезда] респонденты называют личные сбережения (54%) и продажу недвижимости в родном городе (52%). Сформировать капитал для переезда можно, например, с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Оплатить переезд за счет пенсии рассчитывают 18% респондентов. Ещё 7% надеются обойтись прибылью от инвестиций, 6% — доходом от бизнеса. Половина респондентов предпочли бы поселиться в частном доме. Квартиру выбрали 39%, таунхаус — 7%. Остальные назвали альтернативные опции», — отметила генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.
В свою очередь, директор по развитию новых проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова указала, что при выборе недвижимости для комфортной жизни на пенсии россияне чаще обращают внимание на современную кухню с техникой (54%), наличие балкона или террасы (50%), а также близость к медицинским учреждениям (43%).
«Важно в первую очередь ориентироваться на инфраструктуру: рядом ли поликлиника, аптеки, магазины и удобный общественный транспорт — для комфорта это важнее, чем площадь жилья или модный район. Необходимо оценить безопасность и доступность дома — посмотреть наличие лифтов, пандусов, качество подъезда. Еще стоит учесть состояние ремонта и возможности его адаптации под потребности пожилых», — добавила она.
Также в списке приоритетов при выборе жилья на пенсии следуют сад или огород (41%), высокие потолки (38%), гараж или парковочное место (28%), лифт (27%) и бассейн (26%), отметили аналитики.
Исследование проводилось в июне 2026 года. В нем участвовали 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.