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Reuters: Танкер в Красном море подвергся атаке, на судне произошел пожар

Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) в среду, 22 июля, сообщило об обстреле танкера в Красном море, приведшего к пожару на судне.

Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) в среду, 22 июля, сообщило об обстреле танкера в Красном море, приведшего к пожару на судне.

— Получили сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии. В результате никто не пострадал, — сказано на сайте UKMTO.

Уточняется, что в судно попал снаряд, который вызвал пожар на танкере.

14 июля корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на два танкера в Ормузском проливе.

Ранее стало известно, что в результате удара иранской стороны по двум танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. Пострадали шесть граждан Индии и двое граждан Украины. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии с серьезными ранениями.

13 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими войсками «оборонительных ударов» по объектам в Иране.

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