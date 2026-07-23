В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом

В России предложили ввести предупредительную маркировку для продуктов с пальмовым маслом. С такой инициативой выступила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, сообщает РИА Новости.
Обращение направили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Авторы предлагают указывать на упаковке информацию о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм. По словам Лещинской, такая маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные». Ее цель дать покупателю понятную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор.
Также общественники предложили пересмотреть нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, в первую очередь в детском питании. В обращении отмечается, что эти соединения образуются при высокотемпературной переработке растительных масел и могут обладать канцерогенными свойствами.
Кроме того, движение просит включить своих представителей в рабочие группы и экспертные советы по вопросам качества и безопасности пищевой продукции.
(Фото: magnific.com).