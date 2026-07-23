В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом

Обращение направили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Авторы предлагают указывать на упаковке информацию о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм. По словам Лещинской, такая маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные». Ее цель дать покупателю понятную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор.