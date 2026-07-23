Танкер повреждён снарядом у побережья Саудовской Аравии в Красном море

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) зафиксировало обстрел танкера в Красном море, который вызвал возгорание на судне. Об этом сообщает агентство Reuters.
«UKMTO сообщило, что получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Аль-Шукаика в Саудовской Аравии, отметив, что никто не пострадал», — передает издание.
По данным управления, танкер был поражен снарядом, что вызвало возгорание на борту.
Немногим позднее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удары по двум танкерам в ответ на нарушение морской блокады Саудовской Аравии. По уточнениям, для нанесения ударов использовались беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Движение «Ансар Аллах» сообщило, что им удалось развернуть около 10 судов.
По данным КСИР, танкеры пытались пересечь Ормузский пролив без разрешения Ирана. В результате на одном из судов произошел взрыв и возник пожар. Иранские военные заявили, что пролив остается под их контролем, и любое судно, желающее войти или выйти, обязано получить разрешение.
Тем временем CENTCOM объявило, что ВС США начали новую серию ударов по Ирану.