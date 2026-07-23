У иностранца на таможне в Приморье изъяли награды Японской империи

Изъятые награды оказались историческими: медали «За участие в Маньчжурском и Первом Шанхайском инцидентах» (1934 г.), «За участие в Китайском инциденте» (1934 г.), «В память Восшествия на престол Императора Сева» (1928 г.) и знак ранения «Сеигундзинсе» (1938 г.). Иностранец объяснил, что хотел использовать их для лекции, но разрешительных документов у него не было. Экспертиза подтвердила, что медалям больше 90 лет, а знаку — больше 80-ти.