От гравийки к асфальту: нацпроект «Инфраструктура для жизни» меняет дороги Хабаровского края

Ещё одна точка осмотра — дорога к селу Дружба со стороны трассы «Восток». Объект длиной 14 км планируют сдать на месяц раньше срока — к концу лета. Работы находятся на завершающей стадии. Укрепление этого участка, а также отрезка к Чёрной Речке (с 0 по 8 км), ведется методом холодной регенерации (ресайклинга). Подрядчики срезают старый асфальт, перерабатывают его с добавлением вяжущих компонентов и укладывают в качестве основания. Метод делает полотно устойчивее к износу и экономит бюджетные средства. В этом году по такой технологии восстанавливаются 4 из 19 краевых объектов нацпроекта. Поручив усилить работу и перейти на круглосуточный режим там, где это необходимо, вице-премьер подчеркнула, что к сентябрю нужно завершить значительную часть текущих контрактов, так как к этому моменту должны быть заключены договоры на следующий год.