От гравийки к асфальту: нацпроект «Инфраструктура для жизни» меняет дороги Хабаровского края

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева вместе с представителями регионального Минтранса и общественниками проверила, как обновляются дороги к селам Петропавловка, Чёрная Речка и Дружба в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году по президентскому нацпроекту мы сделали муниципальную дорогу в село Чёрная Речка. В 2025-м завершили участок регионального подъезда к населенному пункту. Работы шли с 15 по 20 км. Это ближе к федеральной трассе “Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре”. Сейчас дорожники трудятся на оставшихся двух отрезках краевой дороги. То есть, мы полностью отремонтируем подъезды к Чёрной Речке. Работы здесь завершим к середине августа», — рассказала Ирина Горбачева.
Общий объём финансирования для обновления двух участков региональной дорогик Чёрной Речке превышает 600 млн рублей, из которых более 498 млн — выделено из федерального бюджета.
Во время осмотра объектов Ирина Горбачёва отметила, что приоритетной задачей для правительства региона остаётся обеспечение транспортной доступности субъекта.
Петропавловка: первый асфальт в истории села.
Одно из точек объезда стало село Петропавловка — единственное связующее звено с районной инфраструктурой. Здесь завершается долгожданный ремонт подъезда общей протяженностью более 15 км. В прошлом году обновили 7 км полотна, в этом — еще 8 км. Чтобы защитить дорогу от подтоплений, основание подняли на 20 сантиметров, уложив более 100 тысяч кубометров скального грунта. Недавно здесь полностью завершили укладку асфальта, осталось нанести разметку.
«Такой дороги у нас не было никогда! Спасибо президенту за нацпроект. Наконец-то мы добираемся до дома не по гравийке, а по ровному асфальту», — заявил зампреду глава поселения Александр Стадник.
Дорога ведет к Петропавловскому монастырю, что сократило путь паломников из Хабаровска с 2,5 часов до 40 минут и должно способствовать росту турпотока.
Чёрная Речка: работа с опережением графика.
На подъезде к Чёрной Речке подрядчик вышел на объект еще весной, чтобы успеть к середине августа. Дорожники уже расчистили лес, устранили пучины и перешли к укладке нижнего слоя асфальтобетона. Общий объем финансирования двух участков региональной дороги превышает 600 млн рублей, из которых более 498 млн выделено из федерального бюджета. Как отметила Ирина Горбачёва, правительство ставит приоритетом транспортную доступность вне зависимости от численности населения: при наличии хорошей дороги появляется возможность пустить общественный транспорт и улучшить качество жизни граждан.
Дружба: технологии холодной регенерации.
Ещё одна точка осмотра — дорога к селу Дружба со стороны трассы «Восток». Объект длиной 14 км планируют сдать на месяц раньше срока — к концу лета. Работы находятся на завершающей стадии. Укрепление этого участка, а также отрезка к Чёрной Речке (с 0 по 8 км), ведется методом холодной регенерации (ресайклинга). Подрядчики срезают старый асфальт, перерабатывают его с добавлением вяжущих компонентов и укладывают в качестве основания. Метод делает полотно устойчивее к износу и экономит бюджетные средства. В этом году по такой технологии восстанавливаются 4 из 19 краевых объектов нацпроекта. Поручив усилить работу и перейти на круглосуточный режим там, где это необходимо, вице-премьер подчеркнула, что к сентябрю нужно завершить значительную часть текущих контрактов, так как к этому моменту должны быть заключены договоры на следующий год.
Помимо этих объектов, некоторые муниципалитеты уже заканчивают ремонт местного значения. Например, Хабаровский район обновил 8 участков общей протяженностью 6 км. Также определены проблемные объекты на сезон 2027 года и проведены торги — подрядчики приступят к работам в ближайшее время.