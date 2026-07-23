В ГД рассказали, в каких ситуациях можно оформить рассрочку по долгам за ЖКУ

«Ко мне на приемы часто приходят люди, которые попали в сложную ситуацию: потеря работы, болезнь, другие непредвиденные обстоятельства. И они боятся, что долги по коммуналке будут расти, что придут судебные приставы. Но выход есть. Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке. Это не прощение долга, а перенос платежей на будущее с разбивкой на несколько месяцев», — отметил Свищев.