В ГД рассказали, в каких ситуациях можно оформить рассрочку по долгам за ЖКУ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россияне, потерявшие работу, столкнувшиеся с тяжелой болезнью или другими временными финансовыми трудностями, могут оформить рассрочку на погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию, рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
«Ко мне на приемы часто приходят люди, которые попали в сложную ситуацию: потеря работы, болезнь, другие непредвиденные обстоятельства. И они боятся, что долги по коммуналке будут расти, что придут судебные приставы. Но выход есть. Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке. Это не прощение долга, а перенос платежей на будущее с разбивкой на несколько месяцев», — отметил Свищев.
По его словам, рассрочка представляет собой соглашение о поэтапном погашении задолженности. Ее можно оформить как по долгам за жилищные услуги, включая содержание жилья и ремонт, так и за коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, газ и электроэнергию. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию с заявлением и документами, подтверждающими уважительную причину возникновения задолженности, пояснил депутат.
Свищев подчеркнул, что основанием для предоставления рассрочки могут стать потеря работы, тяжелая болезнь, призыв на военную службу или другие обстоятельства, временно лишившие человека возможности оплачивать услуги в полном объеме.
«Если вы понимаете, что не можете заплатить полную сумму сейчас, лучше прийти и договориться. Управляющие компании и ресурсники чаще всего в таких случаях идут навстречу, потому что им выгоднее получать деньги частями, чем судиться и взыскивать через приставов», — добавил парламентарий.