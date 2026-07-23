Приморские урологи помогли пациенту с редкой врожденной аномалией почки

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 помогли 52-летнему мужчине с редкой врожденной аномалией — подковообразной почкой. Это состояние, при котором две почки сращены вместе, из-за чего нарушается отток мочи и повышается риск образования камней. У пациента диагностировали двусторонние коралловидные камни, почти целиком заполнявшие обе половины органа. Врачи сделали прокол размером менее 1 сантиметра и под рентгеном разрушили камни на одной из половин почки с помощью лазера. Такой метод позволяет избежать большого оперативного вмешательства, снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациента. «Работа с подковообразной почкой — это всегда ювелирная задача. Привычных ориентиров нет, сосуды расположены нестандартно, поэтому здесь необходимы большой опыт и индивидуальный подход», — отметил заведующий урологическим отделением Николай Вечерка. Из-за большого объема камней лечение разделили на два этапа. Первый этап прошел успешно. Пациента уже выписали в удовлетворительном состоянии. Второй этап операции — еще впереди.