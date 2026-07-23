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Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России

Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Российскую Федерацию.

Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из поездок в Российскую Федерацию.

— Людей очень настойчиво отговаривают от поездки в Россию. И их арестовывают на обратном пути, — заявил он в среду, 22 июля, на подкасте East Meets West на Youtube-канале с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.

Карлсон планировал вновь посетить РФ зимой, но столкнулся с некоторыми сложностями, он не уточнил их характер. При этом журналист отметил, что визу Россия ему выдала.

Ранее Карлсон посетил совместный ужин с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, он остался под сильным негативным впечатлением после проведенного вечера. Он добавил, что другие присутствовавшие на ужине люди также были поражены незрелым поведением Каллас.

11 июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Кае Каллас удалось вывести всех из себя. Так он прокомментировал статью издания Financial Times, где со ссылкой на источники сообщалось о возможной масштабной реформе дипломатической службы Евросоюза.

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