Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России

Ранее Карлсон посетил совместный ужин с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, он остался под сильным негативным впечатлением после проведенного вечера. Он добавил, что другие присутствовавшие на ужине люди также были поражены незрелым поведением Каллас.