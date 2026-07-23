Бельгийцы хотят переехать в РФ по визам традиционных ценностей

Граждане Бельгии хотят переехать в Россию и обращаются за «визами традиционных ценностей». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию в Брюсселе.
«По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», — сказано в публикации.
Напомним, в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно нравственные-ценности». Он даёт право иностранцам из государств, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским ценностям», попросить разрешения на временное проживание в РФ.
Уже в апреле 2025 года Министерство внутренних дел России зарегистрировало тысячное заявление от иностранца, желающего получить разрешение на временное проживание и разделяющего традиционные российские ценности.
Также у иностранцев получил бешеную популярность новый способ осесть в России — «виза талантов». Подробности здесь на KP.RU.