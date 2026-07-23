Коммунальщики отсыпали дамбу для защиты аэропорта Аяна от подтопления

Сотрудники муниципального предприятия «Коммунальник» с помощью техники отсыпали защитную насыпь и перекрыли доступ воде из разлившейся реки Уйка к летному полю. В ближайшее время местные власти намерены дополнительно укрепить эту временную дамбу: собираются гарантировать то, что вода больше не попадет на взлетно-посадочную полосу и перрон аэропорта Аяна. Параллельно районные власти прорабатывают вместе с краевым Минтрансом альтернативные способы перевозки людей по маршруту Хабаровск — село Аян — Хабаровск.