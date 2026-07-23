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Мэр Красноярска отчитал подрядчиков за неаккуратный ремонт центральных улиц города

Также Срегею Верещагину не понравилась организация пешеходной доступности.

Глава Красноярска проверил благоустройство исторических улиц в центре города и строительство «Суриков-центра».

В ходе инспекции Сергей Верещагин прогулялся по Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова, где месяц назад уже проверял организацию работ и остался недоволен. В этот раз у него снова возникли претензии.

«К ремонту поперечных улиц много вопросов. По моим предыдущим замечаниям процесс скорректировали, но еще остаются недочеты. Каждую улицу ремонтирует отдельный подрядчик. Ко всем замечания — неаккуратность ведения работ и плохая организация пешеходной доступности. На отдельных участках ее вовсе нет. Поручил навести порядок и увеличить количество рабочих», — рассказал в своих соцсетях мэр.

А к строительству «Суриков-центра» у главы города замечаний нет. На объекте уже приступили к отделке фасада, 90% используемых материалов — местные. В планах этого сезона — благоустройство территории. Также скоро начнется поиск подрядчиков для реставрации трех объектов музея-усадьбы Сурикова: ограды с воротами, флигеля и основного здания.

«В будущем усадьба и “Суриков-центр” станут культурным порталом из XIX века в современность и обратно. Ценно, что к процессу создания новой истории этого места подключились жители: во дворе по ул. Ленина, 102 они предложили оформить граффити по мотивам творчества Василия Ивановича. Приеду оценить результат», — пообещал Сергей Верещагин.

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