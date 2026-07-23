В Охотском округе вода ушла со всех приусадебных участков

Паводковая обстановка в Охотском муниципальном округе улучшается. На реках продолжается спад воды. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, все приусадебные участки и внутрипоселковые проезды в населённых пунктах освободились от подтопления. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дорожные службы приступили к восстановлению нарушенных участков региональных автодорог. Работы идут на трассе к селу Арка и на дороге, ведущей в аэропорт поселка Охотск. В поселке Аян Аяно-Майского района организованы работы по приведению взлётно-посадочной полосы в нормативное состояние. Это необходимо для обеспечения безопасного приёма и отправки воздушных судов.
Обстановка находится на постоянном контроле специалистов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и органов местного самоуправления. Организовано межведомственное взаимодействие. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг уровней рек, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.
В МЧС России по Хабаровскому краю напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в период прохождения паводка. Туристам и рыбакам рекомендуют воздержаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки. В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.
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