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В Охотском округе вода ушла со всех приусадебных участков

Дорожные службы восстанавливают трассы к селу Арка и в аэропорт Охотска.

Источник: Комсомольская правда

Паводковая обстановка в Охотском муниципальном округе улучшается. На реках продолжается спад воды. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, все приусадебные участки и внутрипоселковые проезды в населённых пунктах освободились от подтопления. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дорожные службы приступили к восстановлению нарушенных участков региональных автодорог. Работы идут на трассе к селу Арка и на дороге, ведущей в аэропорт поселка Охотск. В поселке Аян Аяно-Майского района организованы работы по приведению взлётно-посадочной полосы в нормативное состояние. Это необходимо для обеспечения безопасного приёма и отправки воздушных судов.

Обстановка находится на постоянном контроле специалистов Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и органов местного самоуправления. Организовано межведомственное взаимодействие. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг уровней рек, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.

В МЧС России по Хабаровскому краю напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности в период прохождения паводка. Туристам и рыбакам рекомендуют воздержаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки. В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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