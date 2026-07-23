Море, солнце и визит к гинекологу: Врач назвала 5 важных моментов, о которых нельзя забывать в отпуске

Летний период — это время отпусков, путешествий и расслабления, но он также может создавать определённые проблемы для женского здоровья. Изменение обычного ритма, климата, питания, привычной физической активности может повлиять на ваше самочувствие.
Елена Трубкина.
Заведующий гинекологическим отделением консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, врач — акушер-гинеколог, к.м.н.
Изменения менструального цикла.
Согласно врачу, есть исследования, показывающие, что частота нарушений менструального цикла увеличивается у женщин, длительное время подвергающихся воздействию высоких температур, а стресс и тревожность являются основными факторами, влияющими на это.
При смене часовых поясов, недосыпе, чрезмерной физической активности дни менструации могут временно сместиться. Кроме того, стресс может повлиять на уровень гормонов, что, в свою очередь, и приводит к изменению цикла. Если задержка не превышает 7−10 дней, это обычно не повод для беспокойства.
Чтобы контролировать ситуацию, эксперт рекомендует:
Вести календарь менструаций;При задержке сделать тест на беременность;Восстановить привычный режим сна и питания;Обратиться к гинекологу, если нарушения повторяются несколько циклов подряд, менструации отсутствуют более 2−3 месяцев, кровотечение длится дольше семи дней, становится необычно обильным или сопровождается сильной болью.
Обезвоживание.
Летняя жара требует от организма больше жидкости. Обезвоживание может привести к головным болям, усталости, ухудшению состояния кожи. Сухой воздух в салоне самолёта также может усиливать сухость кожи и слизистых, поэтому пить во время перелёта действительно важно.
«Потребность зависит от температуры, физической активности, веса и состояния здоровья. Ориентиром достаточной гидратации может служить светло-жёлтый цвет мочи», — отметила специалист.
Для поддержания водного баланса нужно:
Пить воду небольшими порциями в течение дня;Брать бутылку воды на прогулки;Пить до, во время и после перелётов;Ограничить употребление алкоголя и сладких напитков;При заболеваниях почек, сердца или необходимости ограничивать жидкость согласовать питьевой режим с врачом.
Забота о коже и интимное здоровье.
Повышенная потливость и тесная одежда могут привести к раздражению кожи и дискомфорту в интимной зоне. Важно помнить, что летом может увеличиваться риск развития грибковых инфекций, бактериального вагиноза, аллергических и контактных дерматитов. Самолечением лучше не заниматься, а обратиться к специалисту.
Чтобы снизить риск неприятных последствий, следует:
Выбирать свободную одежду из натуральных тканей;После купания в бассейне, море или озере принимать душ;Менять мокрый купальник или бельё на сухие вещи.
«Главное правило летней интимной гигиены — бережность. Наружные половые органы достаточно мыть тёплой водой или мягким средством без отдушек. Не стоит использовать спринцевания, ароматизированные гели, дезодоранты, ежедневные прокладки», — сказала врач.
Защита от солнца.
По словам Трубкиной, ультрафиолетовые лучи могут вызвать солнечные ожоги и преждевременное старение кожи. Исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема может снизить риск развития рака кожи.
Для защиты от воздействия солнца специалист рекомендует:
Носить головной убор и солнцезащитные очки;Использовать крем с SPF 30 и выше;Наносить средство за 15−30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа;Находиться в тени в часы максимальной солнечной активности.
Профилактика тромбообразования при длительных перелётах.
Считается, что при длительных перелётах более 4 часов может повыситься риск образования тромбов. В целом этот риск невелик, но он становится выше при беременности и в послеродовом периоде, при приёме эстрогенсодержащих контрацептивов, ожирении, тромбофилии, перенесённом тромбозе или недавней операции.
Чтобы уменьшить вероятность осложнений, врач советует:
Вставать и двигаться каждые один-два часа;Выполнять простые упражнения для ног для улучшения кровообращения;Не сидеть длительное время со скрещёнными ногами;Рассмотреть возможность использования компрессионных чулок.
При одностороннем отёке ноги, боли в голени, внезапной одышке, боли в груди или резкой слабости необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
«Летний отдых — это прекрасное время для восстановления сил, но не забывайте о своём здоровье. Перед длительным путешествием, особенно если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом заранее», — подытожила собеседница Life.ru.
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