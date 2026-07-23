Море, солнце и визит к гинекологу: Врач назвала 5 важных моментов, о которых нельзя забывать в отпуске

При смене часовых поясов, недосыпе, чрезмерной физической активности дни менструации могут временно сместиться. Кроме того, стресс может повлиять на уровень гормонов, что, в свою очередь, и приводит к изменению цикла. Если задержка не превышает 7−10 дней, это обычно не повод для беспокойства.