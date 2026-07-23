В России создали систему прогноза рисков для сосудов и сердца у молодых мужчин

Для оценки риска сердечно-сосудистых проблем у молодых мужчин сначала измеряют окружность талии. Это помогает понять, сколько жира скопилось в области живота и насколько это опасно для сердца. Затем медики определяют уровень триглицеридов — жиров в крови, повышенный уровень которых вредит сосудам, а также уровень холестерина липопротеидов невысокой плотности (это вредный холестерин, который может оседать в сосудах и образовывать бляшки и лептина (гормона жировой ткани, который влияет на обмен веществ и при избытке тоже повышает риски). Затем каждому показателю присваивают баллы. Сумму баллов используют для вывода о риске, если меньше восьми баллов, то риск низкий, восемь и больше — высокий. Такой подход позволяет недорого и доступно определять вероятность развития болезней сердца и сосудов.