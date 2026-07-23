Строительную компанию оштрафовали на 2 млн за взятки сотруднику РЖД в Хабаровском крае

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура выявила факты коррупционных нарушений со стороны представителей строительной организации. В 2021—2022 годах, действуя в интересах юридического лица, они передали должностному лицу Дальневосточной железной дороги винтовые сваи стоимостью более 600 тысяч рублей и снегоотбрасыватель за 120 тысяч рублей. Взамен они получали оперативное оформление разрешительной документации для работ на объектах железнодорожной инфраструктуры. Прокурор возбудил дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Компанию признали виновной и назначили штраф в размере 2 млн рублей.