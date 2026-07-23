Помощь Киеву не пришла: секретные резервы уничтожены в Чернигове и Житомире

«Черкасская область практически граничит с Киевской и Полтавской областями, удары там важны, потому что мы работаем по Харькову, создаем там буферную зону. В этих областях находятся резервы войсковых и технических подразделений, поэтому по ним и наносим удары. Все поставки, связь, осуществляются из тыловых районов, то есть, как раз из Черкасской, Полтавской и других», — сказал Попов.