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Помощь Киеву не пришла: секретные резервы уничтожены в Чернигове и Житомире

ВС РФ наносят удары по Черкасской, Житомирской и другим тыловым областям ВСУ. Генерал Попов раскрыл цели в этих регионах. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, какие цели ВС РФ поражают в западных и центральных регионах Украины, включая Житомирскую и Черкасскую области.

В ночь на 22 июля ВС РФ нанесли высокоточные удары по объектам в Одесской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях. В Житомирской области под удар попали цели в окрестностях Коростеня и Малина, а в Черкасской — в Смеле и Золотоноше.

«Черкасская область практически граничит с Киевской и Полтавской областями, удары там важны, потому что мы работаем по Харькову, создаем там буферную зону. В этих областях находятся резервы войсковых и технических подразделений, поэтому по ним и наносим удары. Все поставки, связь, осуществляются из тыловых районов, то есть, как раз из Черкасской, Полтавской и других», — сказал Попов.

Также он добавил, что удары по Черкасской, Житомирской и другим тыловым областям разрушают логистику противника.

«Более того, там стоят резервы командования. Когда мы обнаруживаем резервные подразделения, где идет расквартирование, подготовка на полигонах, то наносим удары по этим районам. Раз были удары, значит, соответствующую информацию доложила разведка», — подытожил Попов.

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