В парке «Зеленый мыс» в Советской Гавани появилась новая спортплощадка

В парке «Зеленый мыс» в Советской Гавани в прошлом году открылась зона активного отдыха «Спортивная арена». Площадка предусматривает в том числе и инклюзивное оборудование — здесь установлены специализированные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В разработке проекта площадки активно участвовали члены Советско-Гаванского отделения общества инвалидов, чьи пожелания были учтены — благодаря этому на территории появились места для игры в бочча и стол для настольного тенниса. «Сейчас лето, и мы перенесли наши занятия на свежий воздух — в сквер “Спортивная арена”. Спасибо нашему президенту Владимиру Путину за то, что он уделяет пристальное внимание физической культуре в нашей стране. С нами советовались, какое оборудование необходимо закупить. Физической подготовке уделяется особое отношение, ведь это не только движение, но также общение и дружба», — отметила председатель районного общества инвалидов Елена Зацепина. Для обеспечения безопасности на асфальт нанесли специальное покрытие из резины, а саму зону украшают арт-скульптуры и светящаяся вечером арка у входа. Для комфортного отдыха установлены скамьи и лавочка с навесом.