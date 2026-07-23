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На Донбасс приехал 120-й отряд волонтёров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прибыли 50 ребят со всей России.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прибыли 50 ребят со всей России.

Они будут помогать в больницах и госпиталях, раздавать гуманитарку, приносить людям продукты и лекарства, а еще помогать разбираться с документами.

Всего с начала гуманитарной миссии в регионе поработали уже больше 7,6 тысяч волонтеров Молодой Гвардии «Единой России» и «Волонтёрской Роты».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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