На Донбасс приехал 120-й отряд волонтёров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прибыли 50 ребят со всей России.
Они будут помогать в больницах и госпиталях, раздавать гуманитарку, приносить людям продукты и лекарства, а еще помогать разбираться с документами.
Всего с начала гуманитарной миссии в регионе поработали уже больше 7,6 тысяч волонтеров Молодой Гвардии «Единой России» и «Волонтёрской Роты».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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