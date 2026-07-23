КСИР: на одном из трёх идущих через Ормузский пролив танкеров произошёл взрыв

Взрыв произошёл на одном из нефтяных танкеров, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Проход не был санкционирован Ираном, информирует пресс-служба элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Три нефтяных танкера намеревались пройти по заминированному маршруту через Ормузский пролив. После взрыва и сильного пожара на одном из них, два других на полном ходу развернулись и отступили», — сказано в релизе КСИР, его процитировала гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты будут обеспечивать свободный проход через Ормузский пролив даже без соглашения с Ираном.
При этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что Иран не контролирует проход танкеров через Ормузский пролив.
Иран, напротив, заявляет, что не допустит американского вмешательства в вопросы контроля над Ормузским проливом.