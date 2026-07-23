«Цветок принцессы» распустился в Приморском океанариуме

Экзотическая тибухина Дюрвиля — растение с ярко-фиолетовыми цветками, которое редко удается увидеть в период цветения, зацвела в Приморском океанариуме. У гостей есть возможность полюбоваться необычным кустарником в экспозиции «Тропический лес», однако стоит помнить, что цветок сохраняет свою красоту всего один день, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.