«Цветок принцессы» распустился в Приморском океанариуме

Экзотическая тибухина Дюрвиля — растение с ярко-фиолетовыми цветками, которое редко удается увидеть в период цветения, зацвела в Приморском океанариуме. У гостей есть возможность полюбоваться необычным кустарником в экспозиции «Тропический лес», однако стоит помнить, что цветок сохраняет свою красоту всего один день, сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«Несколько дней назад у гостей Приморского океанариума появилась редкая возможность полюбоваться цветением этого экзотического растения», — говорится в сообщении.
Родиной тибухины Дюрвиля считается северо-восток Южной Америки. В теплице научно-образовательного комплекса Приморского океанариума растение выращивают уже давно. Его легко узнать по необычным серо-зеленым опушенным листьям, напоминающим королевский бархат, а во время цветения — по крупным ярко-фиолетовым цветкам. Именно благодаря им тибухина получила народное название «цветок принцессы».
Название рода Tibouchina происходит от местного наименования растения во Французской Гвиане, а видовой эпитет urvilleana был дан в честь французского исследователя и ботаника Жюля д’Юрвиля.
В природе тибухина Дюрвиля представляет собой крупный вечнозеленый кустарник с лиановидными стеблями, который может достигать 3−5 метров в высоту. В оранжерейной культуре растение остается значительно компактнее: меньше становятся и куст, и листья, и сами цветки.
Сотрудники океанариума отмечают, что на кусте еще остаются нераскрывшиеся бутоны, поэтому у посетителей сохраняется шанс увидеть цветение своими глазами. Кроме тибухины, в экспозиции «Тропический лес» сейчас можно полюбоваться и другими экзотическими цветущими растениями, среди которых геликония ростральная, свинчатка капская, стефанотис обильноцветущий и другие виды.