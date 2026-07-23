Врач Шишиморов рассказал, чем опасен для сна включенный на всю ночь кондиционер

Он отметил, что шум работающего кондиционера также влияет на качество сна. Несмотря на то, что современные инверторные сплит-системы работают очень тихо — обычно 20−30 дБ, что сопоставимо с тихим шепотом или шелестом листьев, у людей с бессонницей, тревожными расстройствами или очень высокой чувствительностью даже слабый постоянный шум может вызывать микропробуждения. При этом Шишиморов подчеркнул, что и перегрев помещения не менее опасен с точки зрения физиологии сна.