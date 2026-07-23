Врач Шишиморов рассказал, чем опасен для сна включенный на всю ночь кондиционер

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Слишком низкая температура или неправильно направленный поток воздуха кондиционера приводят к сбоям фаз сна, сообщил ТАСС главный внештатный детский специалист по профилактической медицине ЮФО, заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования Волгоградского медицинского университета Иван Шишиморов.
«Опасность для физиологии сна вызывает неправильное использование кондиционера, которое нарушает фазы сна. Если температура в комнате слишком низкая или поток холодного воздуха направлен непосредственно на спящего человека, организм начинает расходовать энергию на поддержание нормальной температуры тела. Это может приводить к микропробуждениям, более поверхностному сну и субъективному ощущению, что человек “не выспался”, что приводит к состоянию “разбитости” в течение дня», — сказал Шишиморов.
Он отметил, что шум работающего кондиционера также влияет на качество сна. Несмотря на то, что современные инверторные сплит-системы работают очень тихо — обычно 20−30 дБ, что сопоставимо с тихим шепотом или шелестом листьев, у людей с бессонницей, тревожными расстройствами или очень высокой чувствительностью даже слабый постоянный шум может вызывать микропробуждения. При этом Шишиморов подчеркнул, что и перегрев помещения не менее опасен с точки зрения физиологии сна.
«Высокая температура окружающей среды наиболее убедительно ассоциирована с уменьшением продолжительности глубокого сна, учащением ночных пробуждений, снижением общей эффективности сна и ухудшением самочувствия на следующий день. Если в комнате слишком жарко, то человек дольше засыпает, чаще просыпается ночью», — отметил Шишиморов.
По словам врача, положительный эффект для сна достичь легко, поддерживая комфортную температуру в спальне. Кроме того, комнату необходимо проветривать, потому что кондиционеры не подают свежий воздух — они только охлаждают и чистят тот, что уже в помещении. В закрытой спальне за ночь повышается концентрация углекислого газа, снижается содержание кислорода, что может приводить к ощущению духоты, утренней сонливости, головной боли и субъективному ощущению «невыспавшегося» состояния.