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Эксперт Хрипченко назвала самые шаблонные слова из резюме

Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии отметила, что речь о словах «ответственный», «коммуникабельный» и «пунктуальный».

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Использовать в резюме шаблонные слова «ответственный» и «пунктуальный» не стоит, они встречаются почти в каждом резюме. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Не стоит использовать шаблонные формулировки вроде “ответственный”, “пунктуальный”, “коммуникабельный”. Они встречаются практически в каждом резюме и давно перестали быть конкурентным преимуществом», — сказала Хрипченко.

По ее словам, гораздо важнее честно рассказать о своем опыте и подкрепить его конкретными фактами. При этом любые преувеличения быстро становятся заметны уже на собеседовании, когда написанное в резюме начинает расходиться с тем, что кандидат может подтвердить на практике, добавила эксперт.

«Если же есть моменты, которые требуют пояснений, лучше сразу кратко объяснить их в сопроводительном письме — это поможет снять возможные вопросы работодателя и повысить доверие к кандидату», — добавила Хрипченко.