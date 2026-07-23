Эксперт Хрипченко назвала самые шаблонные слова из резюме

По ее словам, гораздо важнее честно рассказать о своем опыте и подкрепить его конкретными фактами. При этом любые преувеличения быстро становятся заметны уже на собеседовании, когда написанное в резюме начинает расходиться с тем, что кандидат может подтвердить на практике, добавила эксперт.