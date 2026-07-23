Эксперт Хрипченко назвала самые шаблонные слова из резюме

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Использовать в резюме шаблонные слова «ответственный» и «пунктуальный» не стоит, они встречаются почти в каждом резюме. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.
«Не стоит использовать шаблонные формулировки вроде “ответственный”, “пунктуальный”, “коммуникабельный”. Они встречаются практически в каждом резюме и давно перестали быть конкурентным преимуществом», — сказала Хрипченко.
По ее словам, гораздо важнее честно рассказать о своем опыте и подкрепить его конкретными фактами. При этом любые преувеличения быстро становятся заметны уже на собеседовании, когда написанное в резюме начинает расходиться с тем, что кандидат может подтвердить на практике, добавила эксперт.
«Если же есть моменты, которые требуют пояснений, лучше сразу кратко объяснить их в сопроводительном письме — это поможет снять возможные вопросы работодателя и повысить доверие к кандидату», — добавила Хрипченко.