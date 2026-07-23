Красноярцев приглашают на археологические раскопки с находками возрастом 40 тысяч лет

Программа продлится до 14 сентября. Раскоп находится на улице Сибирской, 8а, рядом с остановками «Каштак» и «Базаиха». Экскурсии проводят со вторника по субботу в 11:00 и 15:00. Их сопровождают профессиональные археологи. Гости могут не только посмотреть на работу специалистов, но и попробовать себя в роли волонтеров.