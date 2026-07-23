Красноярцев приглашают на археологические раскопки с находками возрастом 40 тысяч лет

В Красноярске запустили просветительскую программу «400 веков истории Красноярска». Ее проводит АНО «Археологическое исследование Сибири» к 400-летию города.
Главная площадка проекта это памятник археологии «Усть-Базаиха-2». Возраст находок там достигает 40 тыс. лет. Сейчас на раскопе работают студенты-историки Красноярского педагогического университета и Донецкого государственного университета. Присоединиться к ним могут и жители города.
Программа продлится до 14 сентября. Раскоп находится на улице Сибирской, 8а, рядом с остановками «Каштак» и «Базаиха». Экскурсии проводят со вторника по субботу в 11:00 и 15:00. Их сопровождают профессиональные археологи. Гости могут не только посмотреть на работу специалистов, но и попробовать себя в роли волонтеров.
По средам в 16:00 и субботам в 14:00 на площадке проходят лекции и демонстрации древних ремесел от специалистов по каменному веку Сибири. Главное событие проекта состоится 15 августа в парке флоры и фауны «Роев ручей». Участникам покажут, как изготавливали орудия из камня и кости, проведут встречи с учеными и концерт-закрытие «Палеорейв 2: растопи ледник».
«Археология важная часть истории города. Еще 30 тысяч лет назад на этой территории уже жил древний человек. Ярчайшее доказательство тому многослойная стоянка “Усть-Базаиха-2”, — говорит руководитель проекта, археолог Николай Дроздов.
Участие в мероприятиях бесплатное. Расписание и детали можно найти в группе во «ВКонтакте» АНО «Археологическое исследование Сибири».
По итогам программы планируют подготовить путеводитель для школ и методическое пособие для учителей и старшеклассников. В 2027 году находки, сделанные за два полевых сезона, покажут на выставке «Во времена долгой зимы» в Красноярском отделении Русского географического общества.