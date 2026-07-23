Активный ремонт дорог ведется в Хабаровском районе

Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» сразу на нескольких важных объектах, два из которых находятся в высокой степени готовности. Так, уже подходит к концу ремонт трассы до села Петропавловка. В 2025-м обновили первые семь километров этой дороги, а в этом году дорожники приводят в порядок оставшиеся восемь километров трассы. Для защиты от подтоплений подрядчики подняли основание дороги и отсыпали более 100 тысяч кубометров скального грунта. Ремонт объекта почти завершен, осталось только установить знаки, нанести разметку и укрепить обочины. На реконструкцию трассы было потрачено свыше 210 млн рублей. Кроме того, близится к завершению обновление трассы, ведущей к селу Дружба — одного из крупнейших объектов 2026 года. Протяженность этой трассы, связывающей пригородные села Ильинка, Ракитное, Гаровка-1, Гаровка-2 и хабаровский поселок имени Горького, превышает 14 километров. На данный момент готовность объекта уже превышает 80%. Отметим, что рабочие усилили основание трассы с учетом активного движения по ней тяжелых большегрузных автомобилей. Затраты на модернизацию объекта превысили 540 млн рублей. Наконец, масштабные работы идут на трассе, ведущей к селу Черная Речка. В прошлом году там отремонтировали первые пять километров, а в этом году под реконструкцию попали еще 15 километров. Сейчас работы ведутся на первой половине этого участка, его протяженность составляет 8,8 километров. Там подрядчик обустраивает новое основание дороги методом холодного ресайклинга и готовит трассу к укладке асфальта. Сейчас объект готов почти на 40%. Затраты на его модернизацию превышают 480 млн рублей. Добавим, что всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в Хабаровском крае планируется привести в нормативное состояние 64 дорожных объекта — четыре моста и 60 участков дорог общей протяженностью свыше 140 километров. На эти цели будет потрачено более 6,2 млрд рублей.