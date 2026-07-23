Сегодня в Хабаровске открылся Дальневосточный Медиафорум

Событие пройдет 23−24 июля в ОДОРА и Молодежном досуговом центре. В Медиафоруме примут участие представители региональных и федеральных СМИ, органов власти и бизнеса, а также лучшие российские эксперты. Медиахолдинг «Губерния» тоже принимает активное участие в этом форуме. Фирменный стенд холдинга уже можно увидеть в ОДОРА.