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Сегодня в Хабаровске открылся Дальневосточный Медиафорум

Событие пройдет 23−24 июля в ОДОРА и Молодежном досуговом центре. В Медиафоруме примут участие представители региональных и федеральных СМИ, органов власти и бизнеса, а также лучшие российские эксперты. Медиахолдинг «Губерния» тоже принимает активное участие в этом форуме. Фирменный стенд холдинга уже можно увидеть в ОДОРА.

Событие пройдет 23−24 июля в ОДОРА и Молодежном досуговом центре. В Медиафоруме примут участие представители региональных и федеральных СМИ, органов власти и бизнеса, а также лучшие российские эксперты. Медиахолдинг «Губерния» тоже принимает активное участие в этом форуме. Фирменный стенд холдинга уже можно увидеть в ОДОРА.