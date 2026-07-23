Три человека погибли в ДТП на трассе Чита — Хабаровск

22 июля в районе поселка Приамурского Смидовичского района ЕАО произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Mitsubishi Outlander выехал со второстепенной полосы на федеральную трассу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель кроссовера и двое пассажиров, один из которых — 16-летний подросток, скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще двое пассажиров, находившиеся в Mitsubishi Outlander, получили телесные повреждения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются Источник: прокуратура Еврейской автономной области.