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В Гидрометцентре рассказали, сколько продлятся дожди в Московском регионе

Ведущий сотрудник центра Марина Макарова сообщила, что их прогнозируют в течение ближайших пяти дней.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Дожди в Московском регионе прогнозируются минимум на ближайшие пять дней, но они будут небольшими и умеренными, за сутки не выпадет более 7 мм осадков. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«По количеству осадков в Московском регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди. 23 июля ночью — 1−5 мм, днем — 0−2 мм. 24 июля ночью [будет] преимущественно без осадков, днем — кратковременный дождь, местами 0−5 мм. 25 июля [ожидается] 0−2 мм ночью и 0−3 мм — днем. И временами солнце», — сказала Макарова.

Она уточнила, что дожди будут идти минимум ближайшие пять дней из-за того, что регион попадает в тропосферную ложбину. На севере от нее находится антициклон, а на западе холодно. «Эта волна планетарного масштаба, у нее несколько тысяч километров в поперечнике, мы попадаем в теплую часть, у нас потоки с юга, то есть температурный фон близкий к норме, но погода неустойчивая. Образуются облака и местами проливаются дожди, не исключены и грозы», — пояснила Макарова.

Она добавила, что такие волны смещаются медленно, поэтому дождливая погода может затянуться.