В Гидрометцентре рассказали, сколько продлятся дожди в Московском регионе

Она уточнила, что дожди будут идти минимум ближайшие пять дней из-за того, что регион попадает в тропосферную ложбину. На севере от нее находится антициклон, а на западе холодно. «Эта волна планетарного масштаба, у нее несколько тысяч километров в поперечнике, мы попадаем в теплую часть, у нас потоки с юга, то есть температурный фон близкий к норме, но погода неустойчивая. Образуются облака и местами проливаются дожди, не исключены и грозы», — пояснила Макарова.