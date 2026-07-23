Кристина Орбакайте поделилась семейными фото с отдыха в Греции

Орбакайте замужем за бизнесменом Земцовым уже более 20 лет. Помимо младшей Клавдии, у артистки есть еще двое сыновей: 35-летний Никита от Владимира Преснякова-младшего и 28-летний Дени от Руслана Байсарова.