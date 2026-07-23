Не всё мясо, что «тушёнка»: Эксперт разложил по полочкам уловки маркетологов и технологов

Усилители вкуса, по словам специалиста, не так страшны. Глутамат натрия не накапливается в организме и используется в азиатской кухне с незапамятных времён. С пальмовым маслом ситуация сложнее. У пальмового масла как у любого другого есть лёгкая фракция, которая вполне съедобна и у некоторых видов пальм даже приносит пользу. А есть пальмовое масло низкой фракции, тяжёлое, которое достаточно парафинообразное. Для того чтобы это масло растопить, нужна температура выше, чем температура человеческого тела.