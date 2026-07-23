Последствия потопа ликвидируют в аэропорту «Мунук» в Аяне

Аэропорт села Аян «Мунук» 22 июля затопило из-за разлива реки Уйка. Рабочие оперативно отсыпали защитную насыпь, которая помогла перекрыть доступ воды на территорию взлетно-посадочных полос. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», восстановление инфраструктуры продолжается. Сроки окончания работ остаются неизвестными.
Сегодня рабочие планируют укрепить временную дамбу. Эта мера нужна для того, чтобы полностью исключить доступ воды на взлетно-посадочное поле не только в период восстановительных работ, но и в будущем.
Кроме того, Минтранс Хабаровского края совместно с администрацией Аяно-Майского района прорабатывает варианты организации перевозок по маршруту Хабаровск — Аян — Хабаровск. Рассматривается возможность использования вертолетов.