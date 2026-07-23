В Приморье медики помогли пациенту со сросшимися почками

С помощью прокола менее одного сантиметра специалисты под контролем рентгеновского аппарата разрушили камни в одной из половин почки с использованием лазера. Этот метод позволяет избежать обширного хирургического вмешательства, снижает вероятность осложнений и ускоряет процесс восстановления пациента.