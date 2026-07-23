В Приморье медики помогли пациенту со сросшимися почками

У пациента срослись почки, что нарушало нормальный отток мочи и значительно увеличило риск образования камней. В результате обследования у мужчины были обнаружены двусторонние коралловидные камни, которые практически полностью заполнили обе половины почки.
С помощью прокола менее одного сантиметра специалисты под контролем рентгеновского аппарата разрушили камни в одной из половин почки с использованием лазера. Этот метод позволяет избежать обширного хирургического вмешательства, снижает вероятность осложнений и ускоряет процесс восстановления пациента.
Работа с подковообразной почкой требует особого мастерства медиков. Из-за отсутствия привычных ориентиров и нестандартного расположения сосудов необходимо применять индивидуальный подход и обладать значительным опытом.
Из-за большого размера камней лечение было разделено на два этапа. Первый прошел успешно, и пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Впереди — второй этап операции. Современные малоинвазивные технологии позволяют приморским врачам эффективно лечить даже самые сложные урологические заболевания.