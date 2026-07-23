23 июля: какой сегодня церковный праздник

23 июля 2026 года, в четверг, Православная Церковь отмечает несколько значимых событий. Главный праздник дня — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625). Риза Господня — это часть одеяния Иисуса Христа, которое по жребию досталось одному из воинов, стоявших у Креста. По преданию, этот воин был грузином и перенес святыню в Грузию, где она долгое время хранилась. В XVII веке Грузия была завоевана персидским шахом Аббасом I. Чтобы укрепить дипломатические отношения с Россией, шах отправил реликвию в Москву в качестве дара царю Михаилу Фёдоровичу и патриарху Филарету. Впоследствии две части Ризы Господней хранились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы — в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других храмах. Празднование в честь положения Ризы Господней было установлено на 10 июля (по старому стилю, 23 июля — по новому). Выбранная дата приходилась на канун дня восшествия на престол царя Михаила Фёдоровича. Также верующие в этот день прославляют Коневскую икону Божией Матери и чтут память преподобного Антония Печерского, начальника всех русских монахов (1073). Кроме того, в этот день совершается память целого собора праведников, посвятивших жизнь служению Христу. Святые дня Сегодня церковь вспоминает праведную жизнь и подвиги: • Сорока пяти мучеников Никопольских Сорок пять мучеников пострадали в армянском городе Никополе в царствование императора Ликиния (307−324), соправителя Константина Великого, во время жестоких гонений на христиан. Последователи Христа сами явились к правителю армянской области Лисию, чтобы открыто исповедать свою веру и принять мучения. Возглавляли праведников Леонтий, Маврикий, Даниил и Антоний. Лисий пытался угрозами заставить их принести жертву идолам, но исповедники назвали языческих богов ложными. После зверских избиений мучеников бросили в темницу. Ночью им явился Ангел, возвестивший о скорой кончине и небесной славе. Вдохновленные видением, уверовали даже двое тюремных стражей — Меней и Вирилад. Отказавшись отречься повторно, все мученики были сожжены, а останки брошены в реку. Храм в честь 45 мучеников был построен на месте обретения их мощей, когда была дана свобода Церкви Христовой. • Преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов (1073). Преподобный Антоний Печерский был родом из Любеча (возле Чернигова). Приняв постриг на Святой Горе Афон, он по послушанию вернулся на Русь и поселился в пещере близ Киева. Строгая жизнь подвижника привлекла учеников. Когда братия разрослась до 12 человек, святой удалился в затвор для уединенной молитвы. Игуменом стал его сподвижник — преподобный Феодосий, бывший просфорник из Курска. Именно Феодосий ввел строгий общежительный устав по образцу Студийского монастыря. • Преподобного Силуана, схимника Печерского (XIII—XIV). Подвижник Киево-Печерского монастыря. Прославился строжайшим аскетизмом и непрестанной молитвой. За высоту духовной жизни был наделен дарами прозорливости, чудотворения и особой благодатной радости, которая передавалась всем приходящим к нему за советом. Кроме того, чтут в этот день память: преподобных пустынников египетских, огнем и дымом уморенных (ок. 398), мученика Аполлония (III), мучеников Вианора и Силуана (IV), преподобных Евмения (1920) и Парфения (1905) Гортинских, священномучеников Александра, Василия, Петра и Стефана пресвитеров, Георгия и Нестора диаконов (1918).