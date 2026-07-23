В Красноярске почти на три недели перекроют Вавилова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 09:00 25 июля ограничат движение транспорта на улице Вавилова. Это связано с капитальным ремонтом участка тепловой сети.
Как сообщили в городской администрации, движение полностью перекроют на участке от переулка Якорного до дома № 60 по улице Вавилова. Кроме того, проезжую часть сузят до одной полосы на участках от дома № 31 по улице Вавилова до переулка Якорного, а также в районе дома № 60.
Также будут установлены дорожные знаки «Движение запрещено» на участке от переулка Вузовского до дома № 60 по улице Вавилова.
На время проведения работ закроют остановки общественного транспорта «Городской архив». Вместо них организуют временные остановочные пункты в переулке Вузовском — возле дома № 95 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» и у дома № 3 по переулку Вузовскому.
Ограничения будут действовать до 23:00 15 августа. Автомобилистов просят учитывать изменения при планировании маршрутов.