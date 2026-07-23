В Красноярске почти на три недели перекроют Вавилова

Как сообщили в городской администрации, движение полностью перекроют на участке от переулка Якорного до дома № 60 по улице Вавилова. Кроме того, проезжую часть сузят до одной полосы на участках от дома № 31 по улице Вавилова до переулка Якорного, а также в районе дома № 60.