Две жительницы Петропавловска-Камчатского предстанут перед судом за организацию подпольного казино

На двух жительниц Петропавловска-Камчатского завели уголовные дела за организацию нелегального казино на бульваре Рыбацкой Славы. В 2024 году они брали с игроков плату за игры, обеспечивали конспирацию незаконной деятельности и получали доход. Расследование ведется в отношении еще троих соучастников незаконной игорной деятельности. Уголовные дела направят в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу после вручения.