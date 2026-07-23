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Две жительницы Петропавловска-Камчатского предстанут перед судом за организацию подпольного казино

На двух жительниц Петропавловска-Камчатского завели уголовные дела за организацию нелегального казино на бульваре Рыбацкой Славы. В 2024 году они брали с игроков плату за игры, обеспечивали конспирацию незаконной деятельности и получали доход. Расследование ведется в отношении еще троих соучастников незаконной игорной деятельности. Уголовные дела направят в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу после вручения.

На двух жительниц Петропавловска-Камчатского завели уголовные дела за организацию нелегального казино на бульваре Рыбацкой Славы. В 2024 году они брали с игроков плату за игры, обеспечивали конспирацию незаконной деятельности и получали доход. Расследование ведется в отношении еще троих соучастников незаконной игорной деятельности. Уголовные дела направят в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу после вручения обвинительных заключений.