В ГД предложили сократить срок возврата денег за билеты на поезда

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Срок возврата денег за железнодорожные билеты нужно сокращать до одного-двух дней. Такое мнение высказал ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов, отметив, что фракция не поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда.
Ранее сообщалось, что ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков покупки перекупщиками. Документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа.
«Комиссию надо не увеличивать, а, наоборот — искать дополнительные механизмы поддержки пассажиров. Например, сократить срок возврата денег за билет с 30 до одного-двух дней, чтобы в случае непредвиденной и экстренной ситуации у людей появились средства на покупку другого билета», — сказал Миронов.
Также, считает депутат, нужно отказаться от системы динамических тарифов, когда цена на билеты зависит от сезона, времени отправления поезда, спроса на билеты. «Цена может увеличиться даже не за день, а за несколько часов или пару минут до отправления. Для каждого направления, состава и участка маршрута формируется своя ценовая политика», — подчеркнул он.