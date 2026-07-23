Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили сократить срок возврата денег за билеты на поезда

Также лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что нужно отказаться от системы динамических тарифов, когда цена на билеты зависит от сезона.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Срок возврата денег за железнодорожные билеты нужно сокращать до одного-двух дней. Такое мнение высказал ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов, отметив, что фракция не поддерживает повышение сбора за возврат билетов на поезда.

Ранее сообщалось, что ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков покупки перекупщиками. Документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа.

«Комиссию надо не увеличивать, а, наоборот — искать дополнительные механизмы поддержки пассажиров. Например, сократить срок возврата денег за билет с 30 до одного-двух дней, чтобы в случае непредвиденной и экстренной ситуации у людей появились средства на покупку другого билета», — сказал Миронов.

Также, считает депутат, нужно отказаться от системы динамических тарифов, когда цена на билеты зависит от сезона, времени отправления поезда, спроса на билеты. «Цена может увеличиться даже не за день, а за несколько часов или пару минут до отправления. Для каждого направления, состава и участка маршрута формируется своя ценовая политика», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше