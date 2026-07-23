В ГД предложили сократить срок возврата денег за билеты на поезда

Также, считает депутат, нужно отказаться от системы динамических тарифов, когда цена на билеты зависит от сезона, времени отправления поезда, спроса на билеты. «Цена может увеличиться даже не за день, а за несколько часов или пару минут до отправления. Для каждого направления, состава и участка маршрута формируется своя ценовая политика», — подчеркнул он.