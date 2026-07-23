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Искусственный интеллект начали использовать для анализа проб воды из Байкала

IrkutskMedia, 23 июля. Искусственный интеллект начали использовать для анализа проб воды из озера Байкал. Нейросеть обрабатывает данные с точностью ручного анализа учёных, сокращая время работы с нескольких дней до нескольких часов. Об этом сообщает телеканал «Известия» (16+).

Источник: IrkutskMedia.ru

В разработке системы участвовали Центр технологий для общества «Яндекса», компания MaritimeAI и фонд «Озеро Байкал». С 2022 года нейросеть обработала свыше 250 тысяч изображений из 811 проб, достигнув почти 90% точности при обнаружении зоопланктона. Учёные вмешиваются только в сложных случаях, например, при встрече редких микроорганизмов.

Напомним, что летом 2026 года ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведут научную экспедицию по оценке состояния запасов омуля и государственному мониторингу Байкальской природной территории. Научно-исследовательский корабль 12 июня, в День России, впервые отправится в научный рейс. Судно может автономно находиться в экспедиции до 10 суток. На борту работают четыре члена экипажа и семь научных сотрудников.