Искусственный интеллект начали использовать для анализа проб воды из Байкала

Напомним, что летом 2026 года ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведут научную экспедицию по оценке состояния запасов омуля и государственному мониторингу Байкальской природной территории. Научно-исследовательский корабль 12 июня, в День России, впервые отправится в научный рейс. Судно может автономно находиться в экспедиции до 10 суток. На борту работают четыре члена экипажа и семь научных сотрудников.