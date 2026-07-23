Искусственный интеллект начали использовать для анализа проб воды из Байкала

В разработке системы участвовали Центр технологий для общества «Яндекса», компания MaritimeAI и фонд «Озеро Байкал». С 2022 года нейросеть обработала свыше 250 тысяч изображений из 811 проб, достигнув почти 90% точности при обнаружении зоопланктона. Учёные вмешиваются только в сложных случаях, например, при встрече редких микроорганизмов.
Напомним, что летом 2026 года ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведут научную экспедицию по оценке состояния запасов омуля и государственному мониторингу Байкальской природной территории. Научно-исследовательский корабль 12 июня, в День России, впервые отправится в научный рейс. Судно может автономно находиться в экспедиции до 10 суток. На борту работают четыре члена экипажа и семь научных сотрудников.